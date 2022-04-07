Юрий Семин: Уровень футболистов «Вильярреала» значительно выше, чем были у Эмери в «Спартаке»

Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери, который ранее возглавлял «Спартак». Накануне испанский клуб победил мюнхенскую «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Уровень футболистов в «Вильярреале» значительно выше, чем у него были в «Спартаке». Поэтому у Эмери были и соответствующие результаты», - приводит слова Семина «Чемпионат».

Напомним, что единственный и победный мяч в этой встрече забил Арно Груневелд на восьмой минуте.

Отметим, что на 41-й минуте игры главный арбитр Энтони Тейлор отменил взятие ворот Мануэля Нойера после точного удара Франсиса Коклена.

Ответный матч между клубами пройдет 12 апреля на «Альянц-Арене».