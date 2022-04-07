«Барселона» готова включить Деста в сделку по переходу Левандовски

Руководство «Барселоны» продолжает интересоваться возможностью подписания нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Как сообщает Sport.es, сине-гранатовые готовы совершить обмен с мюнхенцами, по итогам которой 33-летний поляк отправится в столицу Каталонии, а в обратном направлении – правый защитник Серджиньо Дест. Отмечается, что сделка запланирована на лето 2022 года.

Напомним, что Левандовски пополнил состав «Баварии» в июле 2014 года. Всего за клуб он отыграл 368 матчей, забил 339 голов и отдал 69 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость польского футболиста в 50 миллионов евро.