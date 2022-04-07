Мостовой - об Эмери в «Спартаке»: Не дали поработать, как и всегда бывает в московском клубе

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери, который ранее возглавлял красно-белых. Накануне испанский клуб победил мюнхенскую «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Все помнят, что произошло в «Спартаке» с Эмери - не дали поработать, как и всегда в «Спартаке» бывает. А во вчерашнем матче я и не рассчитывал, что «Бавария» выиграет», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что единственный и победный мяч в этой встрече забил Арно Груневелд на восьмой минуте.

Отметим, что на 41-й минуте игры главный арбитр Энтони Тейлор отменил взятие ворот Мануэля Нойера после точного удара Франсиса Коклена.

Ответный матч между клубами пройдет 12 апреля на «Альянц-Арене».