Бэйл может стать игроком «Арсенала»

Фланговый нападающий «Реала» Гарет Бэйл может пополнить состав «Арсенала» по окончании текущего сезона.

Согласно данным Todofichajes, лондонский клуб рассматривает кандидатуру 32-летнего валлийца в качестве усиления своей атакующей линии. Отметим, что летом 2022 года футболист покинет стан «сливочных» на правах свободного агента.

Как сообщает источник, сам игрок склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру на родине, а именно в «Кардифф Сити».

Напомним, что Бэйл пополнил состав «Реала» с сентября 2013 года. Сумма его трансфера из «Тоттенхэма» составила 101 миллион евро. Всего за мадридскую команду форвард отыграл 257 матчей, забил 106 голов и отдал 67 результативных передач.