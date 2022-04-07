Бывший тренер сборной Грузии Вайсс считает, что Кварацхелия готов к переходу в «Наполи»

Экс-наставник сборной Грузии Владимир Вайсс считает, что полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия готов к переходу в «Наполи».

«Думаю, Хвича готов к переходу в «Наполи». У него есть все качества футболиста, который способен играть в большой футбол. Если трансфер состоится, то я буду очень счастлив», - приводит слова словакского специалиста «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что стороны согласовали пятилетний контракт с зарплатой 1,1 млн евро.

Напомним, что сезон Кварацхелия начинал в казанском «Рубине», однако он в связи с семейными обстоятельствами разорвал контракт с российской командной и воспользовался разрешением ФИФА, перейдя в «Динамо» из Батуми, подписав с грузинским клубом двухлетнее соглашение.

В текущем сезоне Хвича провел 23 игры на клубном уровне, забив в них два мяча и отдав пять результативных передач.