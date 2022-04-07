Игрок «Крыльев Советов» Зиньковский рассказал о том, что им интересовались «Лилль» и «Монако»

Фланговый полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал об интересе со стороны французских клубов.

По словам 25-летнего футболиста, в его подписании были заинтересованы «Лилль» и «Монако».

– Перед домашней игрой с «Уфой» мне написал Ларин: «Лечу на частном самолете с влиятельным человеком из «Монако», будем смотреть ваш матч. Постарайся сыграть хорошо». В том матче я отдал две голевые, и Ларин мне написал: «Красавчик! Задел на будущее есть». После этого пошли слухи про «Лилль», – цитирует Зиньковского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В общей сложности он провел за самарцев 110 матчей, забил 15 голов и отдал 28 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиньковского в 2,8 миллиона евро.