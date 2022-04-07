Генич считает, что у «Лейпцига» и «Аталанты» равные шансы в матче Лиги Европы

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы между немецким «Лейпцигом» и итальянской «Аталантой».

«Здесь действительно 50 на 50 несмотря на то, что «Лейпциг» играет дома. Поэтому отдавать кому-то преимущество я бы не стал», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Встреча «Лейпциг» - «Аталанта» состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «Ред Булл Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с англичанином Мартином Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.