Балахнин - о победе «Ростова» над «Крыльями Советов»: При Карпине команда стала действительно лучше

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин дал комментарий после победы бывшей команды над самарскими «Крыльями Советов» (1:0) в перенесенном матче 19-го тура чемпионата России.

«При Карпине «Ростов» стал действительно лучше. До его прихода была просто катастрофа. Мне бы хотелось, чтобы «Ростов» сохранил прописку в РПЛ», - приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Отметим, что единственный гол в матче забил Николай Комличенко. Николай отличился на 18-й минуте.

Таким образом, «Ростов» набрал 25 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на восьмой строчке (32 очка).

10 апреля «южане» сыграют дома против «Локомотива», а команда из Самары в тот же день на выезде встретится с «Уралом».