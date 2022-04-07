Сергей Семак: Караваев точно выбыл надолго

Семак рассказал журналистам, что защитник Вячеслав Караваев выбыл на длительный срок.

«Что касается Караваева, то ждем дополнительного обследования. То, что он выбыл надолго, это точно. Вопрос в том, насколько. То, что в ближайших матчах не сможет помочь, без сомнения. Дальше, после того как острая фаза воспаления пройдет, нужно сделать дополнительное обследование, чтобы решить, каким способом он будет восстанавливаться: потребуется ли операция или не потребуется», - цитирует Семака сайт ФК «Зенит».

В текущем сезоне Караваев провел 17 матчей в РПЛ, в которых отличился двумя голевыми передачами.

Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдет 9 апреля в Грозном, начало в 19:30.