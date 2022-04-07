Хачатурянц раскритиковал действия Акинфеева в отношении судьи Панина в матче ЦСКА – «Урал»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался по поводу ситуации, возникшей в матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА – «Урал» (2:2) между голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и главным арбитром Игорем Паниным.

Отметим, что на 76-й минуте встречи вратарь армейцев был недоволен решением судьи не назначить штрафной удар за фол хавбека соперников Андрея Егорычева против защитника красно-синих Хердура Магнуссона. В конечном итоге рефери оставил данный эпизод без внимания.

– Понятно, что Панин совершил достаточное количество ошибок, чтобы быть отстраненным. Но обратите внимание на то, как с ним разговаривал очень уважаемый и опытный Игорь Акинфеев, капитан команды. Разве это допустимо? Я считаю, что есть вещи, которые неприемлемы. Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол, – сказал Хачатурянц в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, 6 апреля стало известно о том, что Игорь Панин был отстранен от работы до конца текущего сезона из-за ошибок, допущенных в прошедшей игре между московским и екатеринбургским клубами.