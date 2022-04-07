Первый тренер Акинфеева возразил Хачатурянцу

Павел Коваль, первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, возразил главе российской премьер-лиги (РПЛ) Ашоту Хачатурянцу, который назвал хамством отношение голкипера к судье Игорю Панину во время матча против «Урала» (2:2).

«В матче с «Уралом» в моменте с Игорем было чистое нападение на вратаря. Игрок «Урала» мог и остановиться, а он на него налетел — надо тоже думать, куда бежишь. Судья не очень хорошо отсудил этот момент.

Хамство? Ничего критичного Игорь ему и не сказал. Вспомните, сколько травм он получил. Не увидел ничего хамского со стороны Игоря, они немного поговорили и все. Суди нормально — и хамства не будет. Или накажи игрока, который летит на вратаря. Здесь президент РПЛ не прав. Зря он так», - приводит слова Коваля Sport24.ru.

Напомним, что на 76-й минуте встречи вратарь армейцев был недоволен решением судьи не назначить штрафной удар за фол хавбека соперников Андрея Егорычева против защитника красно-синих Хердура Магнуссона. В конечном итоге рефери оставил данный эпизод без внимания.