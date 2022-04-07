Дембеле отказался от перехода в «Челси»

Фланговый нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не заинтересован в продолжении своей карьеры в «Челси».
Как сообщает журналист Хавьер Матальянас в социальных сетях, лондонский клуб отправил предложение по поводу перехода 24-летнего француза, однако футболист отклонил данный запрос.
Ранее появилась информация, что «аристократы» планировали подписать форварда по окончании текущего сезона на правах свободного агента.
Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. Сумма его трансфера из дортмундской «Боруссии» составила 140 миллионов евро. В общей сложности он отыграл за клуб 140 матчей, забил 32 гола и отдал 31 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.
источник: «Советский спорт»