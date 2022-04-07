Три клуба АПЛ выразили заинтересованность в приобретении Депая

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить свою карьеру в одной из команд чемпионата Англии.

Как сообщает Todofichajes, в подписании 28-летнего нидерландца заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Отмечается, что сам футболист хочет сменить клубную прописку для того, чтобы получить игровую практику перед началом чемпионата мира-2022 в Катаре.

Напомним, что Депай выступает за «Барселону» с июля 2021 года. Всего в составе сине-гранатовых он отыграл 30 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал две результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее в своей карьере футболист играл в АПЛ за «Манчестер Юнайтед».