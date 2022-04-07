«Попытка - не пытка». Булыкин - о заявке России на Евро-2028 и Евро-2032

Экс-футболист Дмитрий Булыкин оценил шансы России получить чемпионат Европы 2028 или 2032 года.

«Заявка будет обрабатываться Союзом европейских футбольных ассоциаций, посмотрим, что в итоге получится. У нас хорошая инфраструктура, отличные стадионы, которые остались после чемпионата мира 2018 года, опыт проведения крупных турниров, так почему бы и не побороться за право провести Евро?

Попытка — не пытка, а там дальше посмотрим, как будут развиваться события», - приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Добавим, что на оба турнира помимо России также претендует Турция и объединенная заявка Великобритании и Ирландии, а Евро-2032 хочет принять Италия.

Ближайший чемпионат Европы состоится в 2024 году в Германии.