Попов заявил, что он на 99 процентов покинет «Сочи» после окончания текущего сезона

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов заявил, что он с большой вероятностью покинет сочинскую команду после окончания сезона-2021/22.

«Контракт с Сочи до 15 июня 2022 года, переговоры о продлении не вели. На 99 процентов после окончание сезона я покидаю команду, а где буду играть, еще не могу сказать точно», — заявил футболист «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ футболист провел 19 матчей на поле, отличился четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами. Ранее среди отечественных команд он выступал за «Ростов», «Спартак» и «Кубань».