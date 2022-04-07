Булыкин считает, что Зиньковский не хочет переходить в клубы Нидерландов из-за низких зарплат

Экс-футболист «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что российский хавбек Антон Зиньковский не горит желанием переходить в клубы Эредивизи из-за низких зарплат и больших налогов.

«Его просто никогда не звали в «Аякс» или ПСВ, поэтому он так и считает. Наверное, звали в другие какие-то клубы. Повторюсь: наверное, его приглашали в мелкие команды, в которых большие деньги не платят и 50 прцентов налог. Поэтому ему и показалось, что в этом нет смысла: денег не заработать, а максимум, что можно, — перейти в клуб по типу «Аякса».

Судя по тому, как ему платят здесь, он, видимо, считает, что нет смысла переходить, потому что таких зарплат, как здесь, в Европе явно не будет», — сказал Булыкин «Чемпионату».

Напомним, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В общей сложности он провел за самарцев 110 матчей, забил 15 голов и отдал 28 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиньковского в 2,8 миллиона евро.