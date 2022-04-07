«Лейпциг» – «Аталанта». Миранчук начнет предстоящую встречу на скамейке запасных

«Лейпциг» и «Аталанты» объявили свои стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги Европы.
Отметим, что встреча между командами состоится сегодня, 7 апреля, на домашнем стадионе «быков» – «Ред Булл Арена». Начало – в 19:45 мск. Главным арбитром игры назначен Майкл Оливер (Англия).
Добавим, что российский полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук начнет матч на скамейке запасных.
«Лейпциг»: Гулачи, Гвардиол, Орбан, Клостерманн, Анхелиньо, Хенрихс, Кампль, Лаймер, Ольмо, Нкунку, Силва.
Запасные: Мартинес, Чаунер, Хальстенберг, Мукиеле, Симакан, Форсберг, Рабигер, Собослаи, Новоа.
«Аталанта»: Муссо, Паломино, Демирал, Дзаппакоста, Хатебур, де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Пашалич, Пессина, Муриэль.
Запасные: Росси, Спортьелло, Читтадини, Пеццелла, Скальвини, Бога, Малиновский, Михэйлэ, Миранчук, Сапата.