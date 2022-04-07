«Зенит» объявил о продлении контрактов с Ерохиным и Суторминым

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что полузащитники Александр Ерохин и Алексей Сутормин продлили свои действующие контракты с клубом.

По информации источника, трудовое сотрудничество между сине-бело-голубыми и 32-летним Ерохиным рассчитано до 30 июня 2024 года. Что касается Сутормина, то соглашение 28-летнего россиянина с петербуржцами истекает в конце сезона-2024/25.

Напомним, что Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 159 матчей, забил 34 гола и отдал 11 результативных передач.

В свою очередь, Сутормин присоединился к петербургской команде летом 2019-го. Всего на счету хавбека 13 забитых мячей и девять ассистов в 89 сыгранных встречах.