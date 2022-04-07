Дмитрий Радченко - о Зиньковском: В Европе ты должен быть на голову выше местных игроков

Экс-форвард «Зенита» Дмитрий Радченко развеял миф о том, что только в Европе российские футболисты могут прогрессировать.

«Он очень хорошо знает, как там играют и какой там уровень: в Сегунде, Бельгии и Нидерландах? Может, в его словах о «Европе ради Европы» есть доля истины, так как не всегда стоит ехать в такие чемпионаты, как Нидерланды и Бельгия, тем более, как я понимаю, не в высший дивизион, а во второй. Он может прогрессировать и здесь, играя в РПЛ.

Что касается перспектив Зиньковского играть в Европе, то в данной ситуации у всех мало перспектив играть там. Но всё будет зависеть только от него», — сказал Радченко «Чемпионату».

Напомним, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В общей сложности он провел за самарцев 110 матчей, забил 15 голов и отдал 28 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зиньковского в 2,8 миллиона евро.