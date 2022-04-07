Чеферин ушел от ответа на вопрос об исключении РФС из УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин ушел от ответа на вопрос об исключении из организации Российского футбольного союза (РФС).

«Рассматривается ли возможность исключения России из УЕФА? Существует много вещей, которые влияют на это. День за днем ситуация меняется. Я бы не стал президентом УЕФА, если бы первым делом выступил перед СМИ после исполкома или генеральной ассамблеи», - приводит слова Чеферина ТАСС.

Напомним, что российские национальные и клубные команды в конце февраля были отстранены от турниров под эгидой УЕФА, из-за этого «Спартак» не смог продолжить выступление в Лиге Европы.