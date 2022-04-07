Паредес перенес операцию, из-за которой пропустит до двух месяцев

Аргентинский хавбек «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес перенес операцию, связанную с хроническим повреждением паха. Из-за этого он пропустит около двух месяцев.

Как сообщает пресс-служба клуба, у игрока уже несколько недель наблюдаются проблемы с пубалгией (хроническим повреждением паха). Период восстановления игрока после операции составит около 2 месяцев.

В этом сезоне Паредес провел 15 матчей за ПСЖ в чемпионате Франции и забил один гол.

Действующий контракт 27-летнего полузащитника с французской командой действует до 30 июня 2023 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 20 миллионов евро по данным портала Tranfermarkt.