Ловчев - о поведении Акинфеева в матче с «Уралом»: Судей не уважает никто из-за постоянных ошибок

Бывший игрок «Спартака» и известный российский эксперт Евгений Ловчев прокомментировал поведение капитана армейцев Игоря Акинфеева в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом».

«Это не вопрос капитана. Все сейчас так ведут себя. Судей не уважает никто, потому что они постоянно ошибаются. А Игорь — такой же игрок, который нервничает. Концовка была напряжённая. Акинфеев не уважает Панина. Вот и всё. Если провести опрос среди всех игроков РПЛ, ни один не скажет, что уважает судей. Упал уровень доверия к ним», — сказал Ловчев «Чемпионату».

Напомним, что ЦСКА сумел вырвать ничью в концовке матча с «Уралом» в 23-м туре (2:2). После этой встречи на счету красно-синих 43 балла и третья строчка в чемпионате, у «шмелей» 13-я позиция и 21 балл.