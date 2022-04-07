Агент Назарова заявил, что игрок покинул «Богемианс 1905» до получения новой рабочей визы

Директор агентства FM Sports Agensy Олег Шигаев раскрыл обстоятельства ухода Евгения Назарова из чешского «Богемианс 1905» из-за проблем с рабочей визой.

«Женя действительно покинул Чехию. У него заканчивалась виза, и пришло время получать другую. С её получением сейчас есть проблемы.

Клуб решил пойти от простого — предложить приостановить действие трудового соглашения на время, а именно — до того момента, когда откроют рабочие визы и можно будет снова получить её. Всё решили мирно и спокойно.

Сейчас мы просто следим за развитием событий и ждём. Женя возвращается домой», — цитирует Шигаева Sport24.

Напомним, что Назаров пополнил состав чешской команды в январе 2022 года, перейдя в клуб в качестве свободного агента. За новый коллектив россиянин сыграл лишь один раз против пражской «Славии».