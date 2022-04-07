Левандовски хочет добиться контракта на 3 года в «Барселоне»

Нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски по-прежнему близок к переходу в каталонскую «Барселону», однако он хочет получить долгосрочный контракт в клубе.

Как сообщает Sport.es, руководство каталонцев как минимум дважды встречалось с агентом поляка Пини Захави. Отмечается, что переговоры прошли продуктивно, ключевым моментом стали хорошие отношения между президентом «Барсы» Жоаном Лапортой и Захави.

Сам Левандовски хочет перейти в стан сине-гранатовых, так как считает, что этап его карьеры в Германии завершен. Польский нападающий хочет трехлетний контракт, так как считает, что все еще способен играть на высоком уровне.

Отметим, что в нынешнем сезоне Левандовски провел 28 матчей за мюнхенский клуб в Бундеслиге, забил 31 гол и отдал одну голевую передачу. Действующий контракт 33-летнего форварда с «Баварией» действует до 30 июня 2023 года.