«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать Кейна, Райса и Макгинна летом 2022 года

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании трех игроков в летнее трансферное окно.

Согласно данным The Telegraph, английский клуб планирует выделить средства на приобретение полузащитников Деклана Райса из «Вест Хэма» и Джона Макгинна, представляющего «Астон Виллу», а также нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Отмечается, что руководство «красных дьяволов» также готово усилить состав команды теми игроками, в которых будет заинтересован будущий главный тренер клуба. Вероятнее всего, эту должность займет Эрик тен Хаг («Аякс»).

Добавим, что в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко в 30 матчах. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три очка.