«Барселона» и «Айнтрахт» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги Европы

Три недели Медведева на теннисном троне — это много или мало? Макинрой начинал так же, а Сафин — даже хуже

Быстрая потеря Даниилом Медведевым звания первой ракетки мира стала разочарованием для российских болельщиков. Однако для первого раза три недели во главе рейтинга – вполне нормальный результат.