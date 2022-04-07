«Барселона» и «Айнтрахт» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги Европы

«Айнтрахт» и «Барселона» объявили стартовые составы команд на первый матч 1/4 финала Лиги Европы.
«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Хинтереггер, Тута, Костич, Соу, Якич, Камада, Линдстрём, Кнауфф, Борре.
Запасные: Граль, Чэндлер, Хасебе, Туре, да Коста, Баркок, Хёуге, Хрустич, Роде, Ахе, Ламмерс, Пасьенса.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Араухо, Гави, Бускетс, Педри, Торрес, Обамеянг, Траоре.
Запасные: Нето, Тенас, Бальде, Лангле, Мингеса, Гонсалес, Пуч, Ф. де Йонг, Брейтуэйт, Дембеле.
Первая встреча пройдет 7 апреля в Германии. Начало в 22.00 по московскому времени.
источник: UEFA (УЕФА)