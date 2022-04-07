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Слуцкий - перед игрой с «Краснодаром»: По ходу сезона мы заново строим команду

В 24-м туре «Рубин» сыграет с «Краснодаром».
07 апреля 2022 21:24
автор: Александр Бойченко

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром». Казанцы не побеждают в РПЛ с 7 марта после выездного матча с «Ахматом» (2:1).

«У «Краснодара» есть всё-таки команда ФНЛ, а когда у тебя есть команда ФНЛ, у тебя есть все позиции, у тебя есть чёткая игровая структура, у тебя есть футболисты, которые имеют опыт игры по крайней мере во втором дивизионе.

Но сейчас, мне кажется, вообще невозможно прогнозировать фаворитов и как будет складываться игра. По существу, по ходу сезона мы заново строим команду, не всегда всех игроков используем в своих амплуа, пытаемся стабилизировать игру и понять, за счёт чего мы сможем быть конкурентоспособными», — приводит слова тренера пресс-служба казанского клуба.

В нынешнем сезоне «Рубин» располагается на 12-й строчке РПЛ с 25 очками. На счету «быков» шестая позиция и 36 баллов. 9 апреля команды проведут очную встречу в Казани.

источник: ФК «Рубин»
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