«Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала ЛЕ, Миранчук вышел на замену

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Аталантой».
Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился колумбийский нападающий Луис Муриэль. Хозяева ответили мячом венгерского защитника Вилли Орбана.
Отметим, что во втором тайме португальский форвард «Лейпцига» Андре Силва не реализовал пенальти.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте вместо швейцарца Ремо Фройлера.
Ответная игра пройдет 14 апреля в Бергамо.
Лига Европы
1/4 финала
1-й матч
«РБ Лейпциг» (Германия) - «Аталанта» (Италия) - 1:1 (0:1)
Голы: Орбан, 58 - Муриэль, 17.
«Лейпциг»: Гулачи, Гвардиол (Хальстенберг, 73), Орбан, Клостерманн, Анхелиньо, Хенрихс (Мукиеле, 86), Кампль, Лаймер, Ольмо (Собослаи, 73), Нкунку (Новоа, 87), Силва (Форсберг, 62).
«Аталанта»: Муссо, Паломино, Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 89), Хатебур, де Рон, Фройлер (Миранчук, 68), Копмейнерс, Пашалич (Бога, 61), Пессина (Скальвини, 61), Муриэль (Сапата, 61).
Предупреждения: Гвардиол, 51. Хальстенберг, 85 - Паломино, 3.
Незабитый пенальти: Силва, 57 (вратарь).