«Славия» вырвала ничью у «Фейеноорда» в концовке первого матча 1/4 финала Лиги конференции

Футболисты «Фейеноорда» на своем поле сыграли вничью со «Спартой» (3:3) в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги конференций.

Отметим, что в составе клуба из Нидерландов голы забили Луис Синистерра, отличившийся на 10-й минуте, а также Маркос Сенеси (75) и Оркун Кекчу (86). У чешской команды авторами забитых мячей стали Питер Олайинка (41), Йира Сор (67) и Ибрагим Траоре (90+5).

Добавим, что ответная встреча между коллективами состоится 14 апреля в Праге. Начало игры – в 22:00 мск.

Лига конференций

1/4 финала

1-й матч

«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) – «Спарта» (Прага, Чехия) – 3:3 (1:1)

Голы: Синистерра, 10. Сенеси, 74. Кекчу, 86 – Олайинка, 41. Сор, 67. Траоре, 90+5.