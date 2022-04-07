Алексей Сутормин - о продлении контракта: Для меня защищать цвета «Зенита» - большая честь

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями после продления контракта с сине-бело-голубыми.

«Эмоции самые положительные и приятные! Рад, что буду защищать цвета «Зенита» ещё три года — для меня это большая честь и ответственность. Выиграть как можно больше трофеев, развиваться как футболист и радовать болельщиков — и командными успехами, и собственной игрой. Надеюсь, мы возьмём оба титула в этом сезоне и продолжим побеждать в будущем», — цитирует игрока пресс-служба сине-бело-голубых.

Сутормин присоединился к петербургской команде летом 2019-го. Всего на счету хавбека 13 забитых мячей и девять ассистов в 89 сыгранных встречах.