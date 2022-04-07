Радимов - о продлении контрактов с Суторминым и Ерохиным: Они доказали свою квалификацию

Главный тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов отреагировал на продления контрактов Алексея Сутормина и Александра Ерохина с сине-бело-голубыми.

«То, что Сутормин и Ерохин хорошие футболисты, — это было очевидно. Я очень рад, что они оба остались. Они доказали свою квалификацию, а «Зенит» получил в своё распоряжение двух игроков национальной сборной», — сказал Радимов «Чемпионату».

Напомним, что Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 159 матчей, забил 34 гола и отдал 11 результативных передач.

В свою очередь, Сутормин присоединился к петербургской команде летом 2019-го. Всего на счету хавбека 13 забитых мячей и девять ассистов в 89 сыгранных встречах.