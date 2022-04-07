Руни ответил Роналду, назвавшего его завистником

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни ответил Криштиану Роналду, назвавшего своего бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» завистником.

«Я видел его ответ. Думаю, на планете нет ни одного футболиста, который бы не завидовал Роналду. Такая карьера, куча трофеев, куча денег… И какое тело, какие кубики пресса!

Все игроки, кроме Лионеля Месси, завидуют Криштиану», - приводит слова Руни Metro.

Напомним, ранее Руни выступил с критикой игры португальца, что и сподвигло Криштиану на ответные высказывания.