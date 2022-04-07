«Было ощущение, что мы можем победить». Гасперини - о ничьей с «Лейпцигом»

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат первого четвертьфинального матча Лиги Европы против немецкого «Лейпцига».

«У нас есть определенные сожаления. Но подобные игры можно как выиграть, так и проиграть. В целом, мы атаковали острее, было ощущение, что мы можем победить.

Второй матч начнется со счета 1:1, это хороший результат.

Муриэль забил отменный гол, но присутствие на поле Сапаты позволило нам играть совершенно иначе. Его вклад был очень ощутим», - приводит слова специалиста Football Italia.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился колумбийский нападающий Луис Муриэль. Хозяева ответили мячом венгерского защитника Вилли Орбана.

Отметим, что во втором тайме португальский форвард «Лейпцига» Андре Силва не реализовал пенальти.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте вместо швейцарца Ремо Фройлера.

Ответная игра пройдет 14 апреля в Бергамо.