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УЕФА определилась с претендентами за лучшего игрока и лучший гол недели в Лиге Европы

На этой неделе прошли матчи Лиги Европы.
08 апреля 2022 09:22
автор: Александр Бойченко

УЕФА назвала имя претендентов за звание лучшего игрока и лучший гол недели в Лиге Европы. Накануне прошли первые матчи 1/4 финала турнира.

За звание лучшего игрока поборются Ансгар Кнауфф (»Айнтрахт», Франкфурт), Танги Ндомбеле (»Лион»), Хуан Муссо (»Аталанта») и Абель Руис (»Брага»). Тот же Руис или Кнауфф могут стать автором лучшего гола, с ними за это звание поспорят Луис Муриэль (»Аталанта») и Ферран Торрес (»Барселона»).

Напомним, что «Айнтрахт» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1), «Лейпциг» дома не смог обыграть «Аталанту» (1:1), «Брага» минимально обыграла «Рейнджерс» (1:0), а «Лион» ушел от поражения в игре с «Вест Хэмом» (1:1).

источник: UEFA (УЕФА)
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