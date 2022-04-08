Ферран Торрес - об «Айнтрахте»: В четвертьфинале еврокубка всегда ожидаешь сильного соперника

Фланговый полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес высказался о ничейном результате в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1).

«Необходимость вернуться в игру, приведшая к ничьей в концовке, может стать для нас ценным опытом перед ответным матчем. Франкфурт оказался непростым соперником — нам создали проблемы. Главное, что мы смогли проявить терпение, а наградой за это стал ответный гол.

В четвертьфинале еврокубков всегда ожидаешь, что соперник будет сильным. Но мы — «Барса», мы должны бороться за каждый трофей, и победа в Лиге Европы — наша цель», — цитирует Торреса пресс-служба УЕФА.

Счет открыли «орлы» на 48-й минуте благодаря точному удару Ансгара Кнауффа. Каталонцы ответили забитым мячом Феррана Торреса на 66-й минуте.

Отметим, что защитник франкфуртской команды Тута схлопотал вторую желтую карточку (78) и был вынужден оставить свою команду в меньшинстве.

Ответный матч между командами пройдет 14 апреля на стадионе «Камп Ноу».