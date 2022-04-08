Капелло - про Миранчука: Он способен играть в любой итальянской команде. «Ювентус» - не исключение

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло верит в талант российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и считает, что он способен играть в любой команде Италии.
«Алексей Миранчук обладает отличными игровыми качествами и большим талантом.
Думаю, он способен играть в любой топовой итальянской команде. «Ювентус» — не исключение», — сказал Капелло «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел 16 матчей за «бергамасков» в серии А, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до окончания сезона-2023/24.
источник: «РБ-Спорт»