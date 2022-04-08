Нападающий «Динамо» Н'Жи уверен, что Камерун выиграл бы Россию в очном матче

Форвард московского «Динамо» Клинтон Н'Жи заявил, что сборная Камеруна обыграла бы Россию в очном поединке.

Представим, что Камерун и Россия встретятся на чемпионате мира. Кто победит?

— Камерун! — ответил игрок. — Матч был бы интересным, но я патриот. И когда я выхожу на поле, я хочу побеждать. Неважно, против кого я играю: «Барселона», «Зенит» или «Труа», - передает слова нападающего Sport24.

В рейтинге ФИФА Россия занимает 36-е место, Камерун — 37-е.

На чемпионате мира-2022 Камерун встретится с Бразилией, Сербией и Швейцарией в группе G.