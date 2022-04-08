Тер Штеген: Мы в точности знаем, что нам делать в ответном матче с «Айнтрахтом»

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мыслями после первого четвертьфинального матча Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:1).

«Мы могли сыграть лучше, особенно в последние 30 минут.

Но нам противостоял сильный соперник, и мы об этом знаем. Что касается ответного матча, мы точно знаем, что делать», — цитирует тер Штегена официальный сайт УЕФА.

Счет открыли «орлы» на 48-й минуте благодаря точному удару Ансгара Кнауффа. Каталонцы ответили забитым мячом Феррана Торреса на 66-й минуте.

Отметим, что защитник франкфуртской команды Тута схлопотал вторую желтую карточку (78) и был вынужден оставить свою команду в меньшинстве.

Ответный матч между командами пройдет 14 апреля на стадионе «Камп Ноу».