Моуриньо - о поражении от «Буде/Глимт»: Они решили, что матчи можно проводить на пластиковых полях

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо пожаловался на состояние газона после матча с норвежским «Буде/Глимт» (2:1) в Лиге Конференций.

«Игрок «Ромы» получил серьезную травму. Я называю это травмой пластикового поля. Это вне нашего контроля. Люди решили, что европейские соревнования можно проводить на пластиковых полях», — цитирует Моуринью BT Sport в Twitter.

Встреча завершилась со счетом 2:1, в составе которых отличились Ульрик Салтнес и Уго Ветлесен. Российский голкипер скандинавов Никита Хайкин провел на поле весь матч.

Гости ответили точным ударом Лоренцо Пеллегрини с передачи Генриха Мхитаряна.

Напомним, команды уже встречались между собой в рамках группового турнира. Тогда матч закончился разгромом команды Жозе Моуринью со счетом 6:1.