«Текстильщик» опроверг слухи о переговорах с Овчинниковым

Президент «Текстильщика» Юрий Ермаков опроверг информацию о том, что его клуб может возглавить бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников.

По информации СМИ, трудоустройством занимался лично генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

«Кто-то может и ведёт переговоры с Сергеем Ивановичем, но лично я — точно не веду. Слухи разные ходят, но абсолютно ничего сказать пока не могу», - приводит слова Ермакова «Чемпионат».

Добавим, что в настоящий момент Сергей Овчинников работает в Российском футбольном союзе, где он занимается выдачей тренерских лицензий.