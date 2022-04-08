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«Текстильщик» опроверг слухи о переговорах с Овчинниковым

Легендарный вратарь не возглавит клуб из Иваново.
08 апреля 2022 11:20
автор: Максим Скороходов

Президент «Текстильщика» Юрий Ермаков опроверг информацию о том, что его клуб может возглавить бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников.

По информации СМИ, трудоустройством занимался лично генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

«Кто-то может и ведёт переговоры с Сергеем Ивановичем, но лично я — точно не веду. Слухи разные ходят, но абсолютно ничего сказать пока не могу», - приводит слова Ермакова «Чемпионат».

Добавим, что в настоящий момент Сергей Овчинников работает в Российском футбольном союзе, где он занимается выдачей тренерских лицензий.

источник: Чемпионат.com
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