В «ПСЖ» считают, что приход Зидана на пост тренера заставит Мбаппе остаться в клубе

Руководство «Пари Сен-Жермен» считает, что приход Зинедина Зидана на должность главного тренера заставит форварда Килиана Мбаппе переосмыслить свое будущее и отказаться от перехода в «Реал».

Об этом сообщил журналист Фабрис Хокинс в своем Twitter.

Напомним, текущий контракт Мбаппе рассчитан до июня 2022 года.

В нынешнем сезоне центральный нападающий сыграл в 27 матчах своей команды в Лиге 1, забил 17 голов и отдал 13 голевых передач. Рыночная стоимость французского форварда составляет 160 миллионов евро по данным Transfermarkt.