Глушаков выступил за расширение РПЛ до 20 клубов в случае отстранения России от еврокубков

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выступил за возможное расширение Российской премьер-лиги до 20 клубов в случае изоляции России от международного футбола.

«Мне хотелось бы вернуть систему «весна-осень» и играть летом спокойно, а не как сейчас — под снегопадом. Играть негде, полей нет. Нужно, чтобы мы летом в футбол играли, а не сидели и охраняли кукурузу. И я бы вообще не 18, а 20 команд поставил. Если мы, не дай бог, нигде в Европе не будем участвовать, то можно будет играть каждые четыре дня.», — сказал Глушаков «Чемпионату».

Напомним, что в конце февраля ФИФА и УЕФА наложили запрет на участие российских клубов и национальной сборной в международных турнирах. Таким образом, сборная России упустила возможность побороться за ЧМ-2022.