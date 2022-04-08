«Бавария» ведет переговоры с Гнабри о продлении действующего контракта

Руководство «Баварии» активно ведет переговоры с нападающим Сержем Гнабри о продлении контракта, который истекает в конце следующего сезона.

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.

Представители мюнхенского клуба уже ведут переговоры с агентами игрока. Немцы также говорят о возможных трансферах Райана Гравенберха и Нуссара Мазрауи из «Аякса».

В текущем сезоне Гнабри провел 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро по данным Transfermarkt.