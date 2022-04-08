Денис Глушаков: «Спартак» находится не на том месте, которое соответствует поставленным задачам

Центральный полузащитник «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», поделился мнением по поводу текущего положения красно-белых в турнирной таблице чемпионата России.

Отметим, что 2 апреля подопечные Паоло Ваноли потерпели гостевое поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 23-го тура РПЛ. В данный момент от зоны вылета столичную команду отделяют шесть очков. В свою очередь «Химки» идут 14-ми (21 очко).

– Взяли игроков, нового тренера опять, но к результатам не пришли. Они рядом с нами, кстати. С таким бюджетом быть рядом с «Химками» – это чуть-чуть плоховастенько. Давайте объективно: была задача стать чемпионами. А «Спартак» сейчас находится не на том месте, которое соответствует поставленным задачам, – цитирует Глушакова «Чемпионат».

Добавим, что «Спартак» располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 23 матчах. В последних пяти встречах чемпионата клуб потерпел три поражения.

10 апреля столичный клуб сыграет дома против «Арсенала» из Тулы.