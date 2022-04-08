Мостовой заявил, что матч с «Арсеналом» может стать определяющим для «Спартака»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» на победу в матче 24-го тура чемпионата России с «Арсеналом».

Отметим, что встреча команд состоится 10 апреля в Туле. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром игры назначен Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

– Матч во многом будет определяющим для «Спартака». И это немножко комично. Не имеет права клуб с таким составом и бюджетом находиться на том месте, где сейчас находится. Но, как видите, такое происходит. Не знаю, достаточно ли хорошо сейчас команда играет, чтобы победить нынешний «Арсенал», – цитируют Мостового «Известия».

Добавим, что «Спартак» располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Что касается «Арсенала», то тульский клуб идет 15-м (21 очко).

Матч первого круга между командами завершился вничью – 1:1.