Терюшков сообщил, что «Химки» настроены на победу в матче против ЦСКА в рамках РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился комментарием по поводу домашнего матча подмосковного клуба с ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России.

Отметим, что подопечные Сергея Юрана сыграют против армейцев завтра, 9 апреля, в 14:00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Кукуян.

– Пока никаких новостей от футболистов нет. Готовимся к матчу с ЦСКА. Для нас каждая игра – мини-финал. Настроены только на победу. Будем давать бой одному из лидеров РПЛ! – приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Добавим, что команда Алексея Березуцкого занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. «Химки» идут 15-ми (21 очко).

Матч первого круга чемпионата России между ЦСКА и «Химками» завершился вничью – 0:0.