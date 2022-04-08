Экс-наставник «Рубина» Шаронов готов вернуться к тренерской работе

Бывший наставник «Рубина» Роман Шаронов заявил о готовности вернуться к тренерской работе.

Отметим, что 45-летний специалист покинул свою должность в казанском клубе в декабре 2019 года. С октября 2020-го по июнь 2021 года россиянин находился в тренерском штабе кипрского «Пафоса». В данный момент он пребывает в статусе свободного агента.

– Возвращение к работе зависит не от меня. Но я хочу сказать, что хочу и готов работать. После работы в «Рубине» предложения на пост главного тренера были. У меня были варианты в разных лигах, в разных странах, но не сложилось. Я не делю ФНЛ и РПЛ, – цитирует Шаронова «Татар-информ».

Добавим, что Шаронов завершил свою игровую карьеру в январе 2015 года. В составе «Рубина» он дважды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок страны.