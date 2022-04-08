Н'Жи оценил шансы «Динамо» на чемпионство

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи оценил шансы своей команды выиграть в этом году российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Думаю, в целом предпосылки для этого есть. Мы сейчас выступаем лучше, чем в прошлом сезоне. И стремимся к высоким целям. Приобретение Смолова нам очень полезно. Он нам поможет, будет забивать. Много слышал о Федоре от Каборе — оба играли в «Краснодаре». Шарль описывал Смолова как позитивного человека и хорошего друга, всегда в отличном настроении. И, конечно, он очень сильный игрок», - приводит слова Н'Жи Sport24.ru.

Добавим, что «Динамо» занимает второе место в РПЛ, отставая от лидера чемпионата «Зенита» на 3 очка.

В следующем туре обе команды сыграют в гостях, московский клуб - с «Нижним Новгородом», а сине-бело-голубые - с «Ахматом».