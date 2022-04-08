Петржела назвал Соболева главным симулянтом в РПЛ

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что форвард «Спартака» Александр Соболев является главным симулянтом в чемпионате России.

– Симуляций в футболе стало меньше после появления VAR. Кто главный симулянт в РПЛ? Мне кажется, Соболев. Он часто падает от малейшего контакта, больше всех пытается показать, что ему очень больно. Может, с возрастом это изменится, – цитирует Петржелу Sport24.ru.

Добавим, что Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре результативных передачи.

В составе сборной России нападающий отыграл восемь встреч, отличившись тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.