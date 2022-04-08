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Петржела назвал Соболева главным симулянтом в РПЛ

В сезоне-2021/22 российский футболист забил восемь голов и отдал четыре результативных паса в 27 матчах за «Спартак».
08 апреля 2022 13:44
автор: Владислав Корегин

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что форвард «Спартака» Александр Соболев является главным симулянтом в чемпионате России.

– Симуляций в футболе стало меньше после появления VAR. Кто главный симулянт в РПЛ? Мне кажется, Соболев. Он часто падает от малейшего контакта, больше всех пытается показать, что ему очень больно. Может, с возрастом это изменится, – цитирует Петржелу Sport24.ru.

Добавим, что Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре результативных передачи.

В составе сборной России нападающий отыграл восемь встреч, отличившись тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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