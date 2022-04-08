Глушаков заявил, что стыковой матч ЧМ-2022 между сборными России и Польши должен был состояться

Центральный полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался по поводу отстранения российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Отметим, что обе организации ввели данный запрет 28 февраля. По этой причине сборная России не смогла принять участие в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, получив техническое поражение в игре с Польшей.

– Не хотелось бы, чтобы спорт был в политике, но приходится жить по нынешним реалиям. Как решили, так и решили. Не сказал бы, что переживал из-за отстранения сборной. Но Россия должна была играть с Польшей. Думаю, и болельщики переживали, что и команда будет без чемпионата мира, и вся страна, – цитирует Глушакова «Чемпионат».

Напомним, что по итогам 72-го конгресса ФИФА, который прошел 31 марта в Дохе, были введены санкции в отношении Пакистана, Зимбабве и Кении. Тем самым, ФИФА приостановила членство футбольных ассоциаций данных стран. При этом на заседании не обсуждался вопрос по поводу исключения Российского футбольного союза (РФС).